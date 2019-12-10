蔡英文總統（右三）表示，現在「地在擴、廠在蓋、人在請」，「拚經濟！」絕對不是空口說白話。（張毓翎攝）

出席馬稠後產業園區二期動土典禮的來賓上香祈福。（張毓翎攝）

蔡英文總統今天出席馬稠後產業園區二期動土典禮；蔡英文表示，現在「地在擴、廠在蓋、人在請」，「拚經濟！」絕對不是空口說白話，未來馬稠後產業園區所累積的產能和資源，是嘉義縣發展產業重要的力量。馬稠後產業園區二期配合長照政策，嘉縣府將規畫成「智慧健康照護科技園區」，引進生物科技、藥品、醫療器材等製造業進駐。

蔡英文表示，嘉義縣從前縣長陳明文開始打下建設基礎後，再來是前縣長張花冠規畫出馬稠後產業園區一期，到現在縣長翁章梁規畫馬稠後產業園區二期，他們積極推動產業轉型，一棒接一棒，讓嘉義縣成為「工農大縣」。

蔡英文說，今天的動土開工典禮，就是展現眾人努力的共同結果，她也要感謝立委陳明文、蔡易餘的協助，讓中央和地方可以合作無間，建設可以順利地來推動，記得上次6月來視察時，縣府還在跟台糖公司協調，半年不到的日子，已經進階到興建、動土的階段，實在非常迅速。

蔡英文說，期待未來完工後，將加速台灣產業的進步與發展，現在馬稠後園區一期已有33家知名廠商投資建廠，待二期動土完工後，全區將在2024年完成開發，預計可提供300家廠商進駐，創造年產值800億元及2萬個就業機會，就是「實在拚經濟！」

蔡英文說，未來這個園區從醫療生技產品、物聯網的運用，到照顧產業人才，都會整合政府及民間資源，來提供有長照需求的資源協助，相信有中央及地方合作下，在「智慧健康照護」及「智慧精密機械」2大發展主軸下，產業能創新起飛，不僅讓年輕人返鄉、就業、陪家人，長輩們也可以獲得好的照顧。

縣府簡報指出，馬稠後園區後期可供生產用地面積212.42公頃，其中約90公頃規畫「智慧健康照護科技園區」，預計2020年2月公告標售產業用地；2022年完成公共設施；2024年完成全區開發，建立台灣智慧健康照護科技園區領頭羊的地位。

今天動土典禮，內政部長徐國勇、台糖公司董事長陳昭義、立委蔡易餘、陳明文及嘉義縣長翁章梁等人皆出席。

(中時 )