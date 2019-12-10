好市多的烤雞深得人心，近日有網友在臉書分享，好市多烤雞的妙用，除了雞肉外，雞骨頭和雞油也都能拿來料理，骨頭可熬湯，雞油可炒飯，完全不浪費！貼文曝光後也引起網友熱議，完蛋了！秘密被發現，烤雞又要被搶光啦！

近日就有網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》貼文，買了8隻烤雞腿，4隻把雞肉剝了分裝，剩下4隻加熱直接吃，並搭配用雞骨熬的蛋花湯。隔天早餐，雞肉包進飯裡，用雞油煎到雙面金黃，就是好吃的雞肉烤飯糰，剩下一包雞肉加蛋和飯快炒，就變成美味的蛋炒飯！充分發揮主婦精神，連骨頭都不浪費。

貼文一出，立刻引起網友熱議，「雞油拿來拌飯超好吃的」、「棒！全食物的概念」、「超好吃！有去必買」、「好聰明的物盡其用法啊！」、「謝謝分享，明天馬上買一包來如法炮製」、「知道的太晚，以前都直接把骨頭和雞油丟掉」、「完蛋了被發現！大家又會搶烤雞了」、「厲害！懂吃喔」。

(中時電子報)