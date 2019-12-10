2020年第15任總統副總統候選人號次抽籤後，國民黨台南市黨部粉專貼出填入韓國瑜號次的蔡賴Q版圖卡，蔡英文總統連任辦公室今天召開記者會，痛批國民黨公然盜圖造假，呼籲該圖原作者去提告。對韓國瑜擁裸女圖也呼籲韓陣營「應該要告到底」，杜絕假訊息歪風。

蔡英文總統連任辦公室今天臨時召開「造假退散，揪出不實網路訊息製造者記者會」，痛批國民黨台南市黨部做圖造假。

小英發言人廖泰翔表示，韓陣營日前在記者會中指控綠營不實造謠和抹黑，不過從追蹤器事件、東山鴨頭、到韓國瑜擁裸女照，都顯示這些都是韓陣營在自導自演，昨天國民黨台南市黨部將一張畫著蔡英文、賴清德的Q版圖片置入韓國瑜的號次，更是惡意誤導。

新任小英發言人、市議員簡舒培指出，這張圖是一個年輕設計師的作品，為了要幫蔡英文、賴清德加油所作的作品，卻被拿來寫著「台灣要贏，要投二號」，這明顯就是混淆視聽，而且還盜用人家的圖。

她譴責國民黨一個堂堂的百年大黨「難道清淪落成一個造假的慣犯？盜圖的慣犯嗎？」她說，大家還記得，去年的選舉，國民黨台南市黨部也以一張傾倒香蕉的造假照片，導致高雄、旗山的香蕉價格暴跌，「我想要問問市黨部主委謝龍介，難道你就是要用這種下流的勾當，用這種盜用人家圖片的勾當，來贏蔡英文10萬票嗎？」

簡舒培也呼籲該圖原設計師，對國民黨台南市黨部盜用圖片侵害著作權行為進行提告。

小英發言人顏若芳也批評韓陣營，才召開記者會譴責韓國瑜擁裸女圖，最後卻不提告，她說，韓陣營這樣子的含沙射影，毫無根據和查證，後來事實證明「到底是誰在抹黑？到底是誰在自導自演？」

她說，韓陣營開記者會造謠抹黑已經不是第一次了，包括之前的追蹤器事件、東山鴨頭事件，沒有根據就直接開記者會，這種造謠、抹黑，「難道這就是國民黨所想要的選舉步數嗎？」

她呼籲國民黨候選人的競選方式，應該是端出的牛肉，不是一直在那邊吐口水。也呼籲把韓國瑜擁裸女圖的造假者「應該要把他告到底」，以抑制這樣子造謠抹黑的歪風氣，還給台灣的選民一個乾淨的選舉。

(中時 )