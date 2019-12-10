台灣首波5G競標今(10)日正式引爆，NCC(國家通訊委員會)本次共釋出1800MHz、3.5GHz、28GHz等三頻段位置，底價300億元，五家電信業者中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、亞太電(3682)以及台灣之星採用雲端網路競價作業，其中被電信業者視為最熱門必搶頻段的3.5GHz，其在第一回合標金就一舉超越底標243億元，衝到250.29億元。

本次參與5G競標的家電信業者，一天將有10回合的競價作業，透過雲端網路進行出價，今日開始的第一階段競標為數量競標，五家業者對釋出的1800MHz、3.5GHz及28GHz頻段提出需求頻寬，當「需求超過各頻段釋出頻寬時，則由NCC依規定提高各頻段的單位頻寬價金，進行下一回合的競價，直到連續兩回合無人再提出需求頻寬為止」，但因為所釋出頻譜現階段有的仍在使用，各有其不同的狀況，加上技術設備支援問題，故待第一階段完成後，NCC會給予在第一階段頻譜數量競標的得標者約7天準備時間，讓其進行評估，以及可以和同業進行協調，預計於明年1月初舉辦第二階段的位置競價，屆時將完成所有競標作業。

先前電信業者就已經紛紛點名3.5GHz將為兵家必爭之地，最終將決戰3.5GHz頻段，由於該頻段只有270MHz頻寬，五家競標供不應求，標金一定會衝高，故在今天第一回合標金就一舉超越底價243億元，衝到250.29億元，並不會太意外。

台灣在2014年時進行首次的4G競標作業，當時底價為395億元，但最後標金高達1186.5億元，衝上歷史新高價，現階段由於電信業者都面臨龐大的4G攤提，以及接踵而來的5G頻譜標金、後續的建設費用，故電信業者在出價前勢必「謹慎再謹慎」，因此，市場多預估本次最終標金不會如當年4G首波競標一般衝上千億大關，普遍預計會落在500億元左右，只是最後究竟何時結束、多少價錢結束，還得視五家電信業者歷經一波鬥智、金錢的角力戰後方可揭曉。

截至今上午，進行5回合競標後，熱門頻段3.5GHz的標金達256.45億元、28GHz為2.06億元、1800MHz則尚無業者出價。

(時報資訊)