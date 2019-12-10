朱立倫上午拜會吳敦義。（國民黨提供）

朱立倫上午到中央黨部，曾永權在大門口迎接。（黃福其攝）

朱立倫與媒體逐一握手，以柔軟身段展現主委角色。（黃福其攝）

韓國瑜全國聯合競選總部主委朱立倫今早9時30分赴國民黨中央黨部拜會黨主席吳敦義，邀吳擔任競總榮譽主委，隨後與黨務幹部開會，達成三項勝選方針：競總與黨部合而為一；藍軍15縣市長及19 縣市正副議長領軍各縣市作戰，包括台中市長盧秀燕本周五接任中市競總主委；加強各界戰力，包括增聘副主委及副總幹事、明天成立新世代戰鬥團隊等，短期內要強化10個立委選戰膠著區。

朱立倫前天正式接任全國聯合競選總部主委，馬上以「主委」身分動起來。繼昨天拜會前主席吳伯雄、馬英九，及致電洪秀柱等前黨主席，邀請擔任競總榮譽主委，上午又拜會吳敦義。兼任韓全國競總總幹事的國民黨副主席兼秘書長曾永權，一早就在大門口等候，陪朱到3樓的貴賓室與吳會面，朱吳熱情握手，吳一開口就向朱說：「您辛苦了，現在接了重任了！」

朱吳會面後，朱、曾隨即到位在黨部11樓的韓國瑜北部競選辦公室，與黨部及競辦幹部開會；朱要離開北辦、黨部時，逐一與北辦人員、現場媒體、黨工及志工握手慰勞，以柔軟身段展現主委角色。

朱立倫說，他與吳討論幾項選戰方針，要讓總統及立委全力勝選。第一，黨部跟競總二合一，發揮整體最高戰力，吳欣然答應也指示曾永權讓競總跟黨部完全整合。他也恭請吳擔任競總榮譽主委，與馬英九、洪秀柱、吳伯雄共同領軍，相信透過這樣整合，各地黨部跟競總一定能完整整合。

第二，各縣市黨部、競總也要整合，尤其15個執政縣市由縣市長領軍輔選，並結合19個議會正副議長及議員的戰力。縣市長領軍形式則尊重其決定，例如新北市侯市長前天宣布400萬市民就是競總主委，會帶領團隊爭取總統及12席立委勝選；台中市長盧秀燕本周五會正式接任主委，另由議長張清照擔任執行主委。

第三，要匯集社會各界力量，包括黨內前輩先進、社會各角落重要幹部、社團負責人，希望他們加入團隊，因此要增聘榮譽副主委、競總副主委及副總幹事，在執行面擴大支持，原本的三位副總幹事包括周錫瑋、姚江臨及曾銘宗都是執行副總幹事。明天也會成立新世代戰鬥團，由各縣市六至八年級生的議員加入，讓整體團隊更有戰力，爭取年輕社會菁英支持。

朱立倫強調，最後一個月要匯集社會所有力量，創造對國民黨、韓國瑜、立委的支持力量，創造最後勝選。他上午與吳及競總討論總統立委選情，也先針對各選區分不同層面檢討，尤其大約10個選情膠著、要更努力救回來的立委選區，最近會花最多力量、時間來穩定選情。

對於外界認為目前競總佈局，有關選後局勢。朱立倫說，他跟吳及競選同仁一再強調，現在只有為勝選，所有努力都是勝選方程式，任何個人絕對不能有自私自利的考量、不能有任何敗選模式，只能堅持到底，才有最後勝利。

至於是否與吳討論韓營競選經費不足？朱說，今天完全沒談到這部分。無論有多少資源，都要能全力以赴；我們不是過去的黨，也不是過去的時代，但會在最辛苦、最困難的環境中全力以赴。

有關韓國瑜受訪時提到選後「黨政合一」，朱立倫說，那要請選辦發言人回答。至於國民黨昨天發聲明，指被藍委陳宜民推開的女警像「怪阿姨」；朱立倫說，他與吳沒討論此事，但他昨天表達「道歉就誠摯道歉，不要橫生枝節」。

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(中時 )