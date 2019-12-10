薑母鴨、麻油雞、羊肉爐三大進補天王，是台灣人每到冬天必吃的食物。中醫師陳穎寬警告，這三大進補天王同時也是最上火的食物，尤其是臉上長痘痘、身體有發炎傷口、感冒中、正在哺乳、吃了會喉嚨痛、嘴巴破的人，最好是不要吃。

陳穎寬在臉書上說道，薑母鴨、麻油雞及羊肉爐，多半使用老薑或薑母，加進當歸、川芎、小茴香、八角茴香、肉桂等辛溫熱的中藥材，以及讓人氣血循環加速的米酒，使中藥發揮最大效果。而雞肉易動風助火，羊肉性溫補虛。這些辛、溫、熱的藥物食材綜合起來，吃多就容易燥熱，身體不適。

陳穎寬表示，以下5種人他都建議暫時別吃：

1.臉部易長痘、出油，有脂漏性皮膚炎或異位性皮膚炎正在治療。

2.身上尚未癒合、正在發炎的傷口，例如：產婦的子宮陰道撕裂傷、車禍意外或手術造成的大傷口。

3.有感冒症狀，喉嚨發炎、咳嗽的人。

4.哺乳的媽媽，研究顯示食用含酒精飲食至少要3小時以上再哺乳或擠母乳以降低嬰兒攝取到酒精。

5.吃了會喉嚨痛、口乾舌燥、長口瘡、便祕甚至睡不好的人。

陳穎寬說，如果這五種人真的抵擋不住誘惑，建議湯喝少一點、多吃蔬菜、吃完多喝水，對身體的負擔比較小又有溫暖的感覺。

(中時電子報)