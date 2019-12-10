快艇球星「PG13」保羅喬治(Paul George)10日重返老東家溜馬球場，觀眾以噓聲伺候，喬治反而愈加神勇，怒砍36分、9籃板、6助攻，率軍以110-99痛扁溜馬。此役快艇雙雄之一的里歐納德(Kawhi Leonard)左膝痠痛缺陣，還有好幾位傷兵，但仍打敗了強悍的溜馬。

喬治全場投進7顆三分球，第3節就把比數拉開到19分，觀眾很生氣也沒辦法，還被喬治豎起食指比了一個「噓」的手勢。溜馬是小市場球隊，球迷對於球員忠誠度比較執著，喬治雖然在2017年就離開溜馬，不過他加盟西區球隊(雷霆、快艇)，所以這只是第3次作客溜馬主場。

Pacers fans are booing PG so he hit them with the 🤫 after the bucket pic.twitter.com/Ywf4GmLno9 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 10, 2019

溜馬麥克德莫(Doug McDermott)砍下17分，他們近11場摘下8勝。快艇仍是西區第2，接下來要作客多倫多，面對里歐納德的前東家暴龍。令人比較擔心的是里歐納德的傷，他本季已缺陣7場。

(中時電子報)