12：13花蓮秀林鄉規模4.0地震 最大震度4級 12:422019/12/10 中時電子報 許立穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮中午4.0有感地震 最大震度4級 根據中央氣象局表示，今（10）日中午12時13分，發生一起芮氏規模4.0地震，地震深度21.5公里。（摘自中央氣象局） 花蓮秀林鄉今（10日）中午12時13分發生芮氏規模4.0地震，地震深度21.5公里，震央在花蓮縣政府西偏北方13.6 公里，位於花蓮縣秀林鄉，最大震度4級。其他地區：宜蘭縣震度3級，南投縣、臺中市地區最大震度2級，桃園市、新竹縣地區地區最大震度 1 級。 (中時電子報) #地區 #花蓮 #地震 #秀林鄉 #氣象局 #中央氣象局 #中午 #午時 #震度 #規模 #芮氏 #震央 #有感地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 世界重量級拳王爭霸賽 復仇之戰8日登場 17:262019/12/06 體育 《營建股》日勝生深耕循環經濟，參與日鼎水務現增5.8億元 17:392019/12/06 財經 冬天最百搭外套？網曝超保暖「神級穿搭法」 17:592019/12/07 生活 日本研究：拉麵店熱賣地區 這病的致死率愈高 13:352019/12/08 生活 旺視界》金融4.0 力倡資金循環再生 04:102019/12/09 財經焦點 河北大霧預警 北京以南高速全關閉 12:492019/12/09 兩岸 獲初步成效 環保署與南部5縣市齊力抗空污 16:282019/12/09 生活 晶華酒店前年火警疏散上百人 怒告B1香奈兒 21:592019/12/09 社會 整合串流資訊技術 朝工業4.0邁進 04:102019/12/10 產業特刊 明冷空氣南下 賴忠瑋：下半天這地區轉雨 07:452019/12/10 生活 生活熱門新聞 穿哪種鞋最傷腳？醫師答案驚人 - 生活 錢包即財庫？命理師：這樣招財最有效 - 生活 明冷空氣南下 賴忠瑋：下半天這地區轉雨 - 生活 水餃、鍋貼、小籠包 吃多恐踩死亡陷阱 - 生活 氣溫溜滑梯！明回溫到20度 周一狂降剩9度 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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