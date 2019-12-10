花蓮中午4.0有感地震 最大震度4級

根據中央氣象局表示，今（10）日中午12時13分，發生一起芮氏規模4.0地震，地震深度21.5公里。（摘自中央氣象局）
根據中央氣象局表示，今（10）日中午12時13分，發生一起芮氏規模4.0地震，地震深度21.5公里。（摘自中央氣象局）

花蓮秀林鄉今（10日）中午12時13分發生芮氏規模4.0地震，地震深度21.5公里，震央在花蓮縣政府西偏北方13.6 公里，位於花蓮縣秀林鄉，最大震度4級。其他地區：宜蘭縣震度3級，南投縣、臺中市地區最大震度2級，桃園市、新竹縣地區地區最大震度 1 級。

(中時電子報)

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