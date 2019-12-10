華山分屍案死者家屬向凶嫌陳伯謙求償近1500萬元，台北地方法院民事庭10日開庭，被告辯護律師在法庭中否認被告殺人，是英文名字「Eric」所為，被告並受到Eric的脅迫，不過，死者家屬委任律師則提示台灣高等法院庭訊中證述，陳伯謙指認的「Eric」陳永昌，都與跡證不符，是被告狡辯之詞，全案將於2020年2月12日上午再開庭。

陳伯謙委任律師在庭訊中表示，陳伯謙可以就分屍、棄屍部分與死者家屬和解，因為殺人者是「Eric」，而且陳伯謙是在死者往生後性交屍體，只有毀壞屍體部分。

不過，法官反問，陳伯謙為何在警訊、偵查時都坦承殺人棄屍？

陳的律師則稱，Eric當時以陳及陳的幼子安全問題脅迫陳，同時，徐姓男子誰案發後脅迫陳，如果不坦承犯行，就要花20萬元找人處理這件事，讓陳受到外在的脅迫與壓力。同時，陳也怕牽連到朋友鄭德剛、羅小芳。

律師的說法又遭死者家屬委任律師打臉，律師表示，高院今年11月19日開庭時，傳喚陳伯謙依警方指認資料，指認出的Eric陳永昌，不過，陳永昌否認犯行，英文名字也不是Eric，更沒有陳伯謙所稱配戴卡西歐的G-SHOCK手錶，而且陳伯謙擔心牽連友人，難道陳永昌就不會無辜受牽連？顯見陳伯謙沒有誠意、毫無悔意。

法官諭知陳伯謙委任律師將調查證據傳喚證人的名單補狀，否則將直接進入辯論程序，全案2020年2月12日上午再度開庭。

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(中時 )