香港華仁書院發現兩個土製炸彈，爆炸品處理課到場移除，警方指炸彈以兩個筲箕對摺而成，內有合共10公斤HMTD炸藥及硝酸鋁，當中有大量釘，以保鮮紙包褢，並發現手機，相信是「遙控土製炸彈」，一旦引爆，威力達50至100米，可釀大量死傷。華仁書院助理校監蘇英麟指，涉事位置公眾都可以接觸到，未有證據顯示為師生所為。

翻查資料，HMTD（六亞甲基三過氧化二胺）炸藥為白色固體，具高爆炸性，對物理衝擊、摩擦及火焰較為敏感，只需明火或電流便可引爆。它與另一種炸藥TATP同樣於19世紀研製出來，曾被用作恐怖襲擊。

HMTD製成的炸彈疑曾涉及多宗國際上的恐怖襲擊事件，2010年美國加州在一個單位檢獲約3.6公斤自制爆炸物HMTD，當局曾表示，其爆炸威力比2005年造成52人死亡的倫敦地鐵爆炸案更大。爆炸品處理課高級警司馬偉德表示，HTMD由不同的化學物品混合而成，市面上無法購買，需要自行混合製成。記者在網上發現HMTD的製作方法，包括需要的三種成份、比例及製作步驟，其合成原料更可以在網上購得。

華仁書院助理校監蘇英麟指，涉事位置位於地基下方，相信監視器未能拍下事件。他續指，昨晚警方到場後已封路及作出深入調查，午夜前已解封，相信學校已安全，今日亦照常上課。他表示，事件發生後感到驚訝，亦十分擔心，指校方相當重視事件，將會重新查看事件的過程，又表示現時安全為首要。

(中時 )