交通部長林佳龍今日在臉書發文表示，擴大秋冬補助，對高雄有相當成效，團體優惠排名全國第6、自由行住宿優惠全國第4，帶動11.9消費。

林佳龍表示，觀光局統計秋冬國旅在高雄的成效。9/1-12/5，使用團體優惠住宿於高雄市的共有548團超過3萬人，全台排名第6；自由行住宿32.3萬人住宿，排名第4；總計帶動11.9億消費。

除了住宿，夜市抵用券也刺激六合夜市消費。管委會累計收受夜市抵用折扣券達18萬張，全國第2，約可帶動近3000萬元相關消費效益。

林佳龍說，高雄圓山鄰近澄清湖，去年交通部修築了一條直通澄清湖的木棧道，約200公尺長，夜間還有照明，在這散步非常浪漫。

受惠秋冬國旅政策與加強對日、韓行銷，高雄圓山今年單11月，業績較去年同期成長2成，9月起使用秋冬國旅住宿優惠入住的房間數達600間；顯見秋冬國旅政策效益卓著。

(中時 )