第一太平戴維斯（Savills）總經理黃瑞楠今（10）日在主持2020年商用不動產市場展望記者會時表示：「未來三年是商用不動產非常旺的高峰！」在辦公室供不應求之際，這兩年辦公租金行情平均已上漲6％；目前已進入房東市場，未來一年，台北市辦公租金行情看漲5％。

黃瑞楠表示，第一太平戴維斯觀察2020年的商用市場，由於美中貿易戰將延續，工業地產市場自2014年迄今一直被市場高度關注，到今年成交金額一樣維持在突破800億元的大量，比較異於往年的現象是，不少建商買來工業地可能是計劃來開發為辦公或廠辦大樓 另外有些廠房非常痛苦，因為面臨必須急著回台設廠接單、但又苦於找不到符合規格和需求的現貨。

黃瑞楠表示，另外明年也將會看到一個趨勢，即物流倉儲持續看旺，受惠電商大崛起，很多物流倉儲業者都需要升級倉儲設備，因此吸引工業物流地產需求殷切，像今年上半年，就有國壽、全球人壽投入市場。

黃瑞楠表示，值得觀察的是，北部工業地在這幾年連續攀升之際，目前已經漲到一個程度，接下來自用廠商是否能夠負擔得起？或是另外尋求選擇？依目前所了解，部分廠商已追漲不上北部工業地的價格，而開始考慮落腳南部，像台南、高雄橋頭工業區等，目前已有大廠考慮調整其布局。

黃瑞楠表示，在台北市辦公市場方面，從明年到2023年會釋出市場招租的潛在供給相當有限，預期「房客將只能任房東宰割！」因為市場實在沒有什麼空置率，儘管房客不太開心，但因為市場大缺貨，「所以只要還能負擔得起，房客也只能吞掉了！」

台商回台投資與海外資金回流的帶動，台灣經濟逆勢成長，商用不動產與土地市場雙雙受惠，成交量能明顯放大，兩者創下2007年以來的交易新高。

根據第一太平戴維斯統計，今年(截至12月10日)大型商用不動產交易總額達到1428億元，年增率高達35%，交易總額甚至比前一波2011年壽險業大舉買進商用不動產更高出一成；土地交易市場狂熱，全年大型土地及地上權交易金額累計達2536億元，年增率達到62%，建商購地總額更是達到近1999億元，比去年大幅增加106%。

今年投資與自用需求皆明顯升溫，帶動商用不動產交易。零售商場(443億元)、廠房(310億元)及辦公室(280億元)等不動產類型的交易占比最高。

今年最大筆交易由京華城以372億元標脫寫下，不僅是史上最高金額的單一商用不動產交易記錄，同時印證建商對於土地的渴望。辦公室購置需求強勁，在現貨市場缺貨下，企業轉向預售市場，國票金與聯強國際分別斥資56.7億元及50.6億元於買入預售辦公大樓，作為集團總部之用。

(工商 )