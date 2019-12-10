「水牛伯來了！」前行政院長游錫堃10日上午到台中市，幫台中市第5選區民進黨立委參選人莊競程掃街拜票，贈送1尊「必勝達摩」預祝莊競程高票當選。游錫堃表示，這場大選是非常關鍵，如果讓親中的人士當選，台灣的民主自由將會出現非常大的問題。

游錫堃抵達莊競程的競選總部，受「水粉」熱烈歡迎。游錫堃說，這尊達摩是從日本帶回來的，有在日本誦經，而且也經過羅東的達摩廟過火，贈送給莊競程，祝他能夠一戰就進入國會。

游錫堃表示，目前選情看來，民進黨全黨的民調部分都是往上。莊競程是非常優秀的人，而且他所提出的各項政見，也都非常符合民生需求，希望選民能夠讓年輕專業的莊競程一個機會，讓他進入國會替大家服務。

游錫堃指出，目前的國際局勢，中國霸權崛起已經威脅到周邊國家，從中國內部問題可以看出，台灣一定要和中國保持距離，從新疆有百萬人被監禁，西藏達賴喇嘛幾十年沒辦法回到自己的故鄉，香港反送中事件等等，顯示中國是一個沒有人權的國家，

游錫堃說，馬雲賺很多錢，都還會被強迫退休，所以這次台灣大選是非常關鍵，如果讓親中的人士當選，台灣民主自由就會出現很大問題。台灣隊一定要勝利，莊競程這一席非常重要，只要他當選，民進黨在國會就會過半。

莊競程表示，民進黨高層長官來幫他助選，信心大增。持續打響知名度，「不怕人比較只怕人不知道」，選戰要的最後階段，他仍然會勤跑基層，握遍每一位選民的手，堅信最後一定會贏得勝選。

(中時 )