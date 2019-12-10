港系外資出具最新亞洲蘋概股供應鏈報告，預估明年首季iPhones就會推出iPhone SE 2，而在下半年則會推出4款的支援5G功能iPhones。對於新iPhones，該外資也列出3項關鍵規格：(1)iPhone 12 Pro系列，螢幕將有2種規格，6.7吋和6.1吋(POLED螢幕，3鏡頭，具OIS+ToF功能，不鏽鋼框架。(2)iPhone 12系列螢幕也有2種規格6.1吋和5.4吋，POLED螢幕+雙鏡頭，鋁製框架。上述4款均是搭mmW+Sub 6GHz和Sub 6GHz-only設計，以針對不同地區的不同使用需求。

港系外資點名了8檔台股的新iPhones受惠股：大立光(3008)、日月光投控(3711)、穩懋(3105)、臻鼎-KY(4958)、台光電(2383)、欣興(3037)、鴻海(2317)、和碩(4938)。

港系外資認為明出推出的4款的支援5G功能iPhones，會採取最複雜的情境設計，例如mmW+sub 6GHz。在設計週期的初期，mmW相關的零組件將用於不需要的區域。美國高通公司(QCOM)Snapdragon X55 5G數據機及射頻系統，將為Apple提供了不同5G設置的靈活性。此外，日月光投控旗下的環旭電子(USI)和其他的為Apple的SiP模組製造商可能會提供mmW AiP模組；而欣興/景碩可能為AiP提供BT基板。

在光學鏡頭方面，港系外資認為，明年下半年推出的四款支援5G的iPhone都將配備主寬屏相機升級到更大的傳感器和7P鏡頭(七片塑膠鏡片)。其中兩款iPhone 12 Pro型號特別具有OIS功能，將增強圖像質量，並在其上添加ToF(dToF)3D感應。

(時報資訊)