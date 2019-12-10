民進黨台東區域立委參選人劉櫂豪與國民黨台東區域立委參選人張志明，王見王。（楊漢聲攝）

立委劉櫂豪10日舉行「台灣釋迦新南向暨新興市場拓銷媒介會」記者會，爭取釋迦行銷補助納入既有大陸市場，對手國民黨台東區域立委參選人張志明也到場，席間舉手提問竟「不給問」讓他怒斥「農委會淪為政治打手」，對此劉櫂豪則表示，勿扭曲成為個人政治造勢的目的。

「台灣釋迦新南向暨新興市場拓銷媒介會」10日於台東地區農會2樓推廣部舉行，劉櫂豪強調，農委會除了協助農民開拓國際新興市場外，針對目前主要出口的大陸市場，對於既有市場的鞏固與再深入行銷，也爭取農委會能納入協助對象。

農委會副主委陳添壽允諾，農委會幫助農民外銷釋迦的拓銷補助，將包含目前既有市場鞏固，將大陸市場納入協助對象，並儘速研議相關辦法公告實施，期能協助台東釋迦穩定外銷的通路，幫助農民收益。

對於舉手不給發問，張志明怒斥，他也是應邀出席，以台東縣副縣長身分提問，應該要被尊重，很明顯農委會又再次淪為「政治打手」，日前在台東火車站舉行新式列車設計發表會，現場有人要提問也不給問。他對台東釋迦相當關心，其實主持人或在座長官不要急著不讓他發言，充分表達意見會讓釋迦外銷更好。

張志明表示，他舉手發言，單純只是想要感謝，在農委會補貼釋迦行銷這部分相當好，更何況這提議是議長吳秀華先提出來的，劉櫂豪藉此跟農委會反映也獲得承諾，這象徵「台東中央一條心」，如此台東不是更美嗎？不是畏懼他發言如洪水猛獸，這樣政治性操作太過明顯。

對此，劉櫂豪強調，這次整個記者會現場大家都看得非常清楚，包含台東縣長饒慶鈴、農會代表及業界代表，都是非常認真討論如何開拓台東的釋迦市場，這並非選舉造勢的場合，況且饒縣長也在場發言了，希望勿將這場記者會扭曲成為個人政治造勢的目的。

釋迦是台東重要的農產品，每年外銷超過10億元，以中國大陸為大宗，銷售額占98％，近年來由於冷鏈技術突破，政府也極力推動新南向來開拓釋迦新市場，由於在台東釋迦產業從業人口眾多，也是藍綠的兵家必爭之地。

(中時 )