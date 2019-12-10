立委劉櫂豪10日舉行「台灣釋迦新南向暨新興市場拓銷媒介會」記者會，爭取釋迦行銷補助納入既有大陸市場，對手國民黨台東區域立委參選人張志明也到場，席間舉手提問竟「不給問」讓他怒斥「農委會淪為政治打手」，對此劉櫂豪則表示，勿扭曲成為個人政治造勢的目的。
「台灣釋迦新南向暨新興市場拓銷媒介會」10日於台東地區農會2樓推廣部舉行，劉櫂豪強調，農委會除了協助農民開拓國際新興市場外，針對目前主要出口的大陸市場，對於既有市場的鞏固與再深入行銷，也爭取農委會能納入協助對象。
農委會副主委陳添壽允諾，農委會幫助農民外銷釋迦的拓銷補助，將包含目前既有市場鞏固，將大陸市場納入協助對象，並儘速研議相關辦法公告實施，期能協助台東釋迦穩定外銷的通路，幫助農民收益。
對於舉手不給發問，張志明怒斥，他也是應邀出席，以台東縣副縣長身分提問，應該要被尊重，很明顯農委會又再次淪為「政治打手」，日前在台東火車站舉行新式列車設計發表會，現場有人要提問也不給問。他對台東釋迦相當關心，其實主持人或在座長官不要急著不讓他發言，充分表達意見會讓釋迦外銷更好。
張志明表示，他舉手發言，單純只是想要感謝，在農委會補貼釋迦行銷這部分相當好，更何況這提議是議長吳秀華先提出來的，劉櫂豪藉此跟農委會反映也獲得承諾，這象徵「台東中央一條心」，如此台東不是更美嗎？不是畏懼他發言如洪水猛獸，這樣政治性操作太過明顯。
對此，劉櫂豪強調，這次整個記者會現場大家都看得非常清楚，包含台東縣長饒慶鈴、農會代表及業界代表，都是非常認真討論如何開拓台東的釋迦市場，這並非選舉造勢的場合，況且饒縣長也在場發言了，希望勿將這場記者會扭曲成為個人政治造勢的目的。
釋迦是台東重要的農產品，每年外銷超過10億元，以中國大陸為大宗，銷售額占98％，近年來由於冷鏈技術突破，政府也極力推動新南向來開拓釋迦新市場，由於在台東釋迦產業從業人口眾多，也是藍綠的兵家必爭之地。
(中時 )
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