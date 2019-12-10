從韓國選秀節目《Produce 101》第二季出道的韓流美男邕聖祐，將在明年情人節隔天禮拜六來台會粉絲，『ONG SEONG WU ASIA FANMEETING <WE BELONG> IN TAIPEI』台大體育館三樓舉辦，將於12月22日中午時段在KKTIX、全家機台開放售票。本次特A／B區將以專屬票卡入場，粉絲可在購票時寫上專屬名稱，並且特A區全員擊掌，再抽與藝人合照機會。

邕聖祐。（圖／翻攝自韓網）

日前才榮獲《2019 Asia Artist Award》年度新人演員賞獎項，並在電視劇《18歲的瞬間》、音樂劇電影《人生真美麗》演出的他，又接下了JTBC的旅遊節目《Traveler》第二季演出，將在2020年2月播出；另外，五官深邃的帥氣臉龐更獲得Valentino精品青睞，出席新品活動，展現貴氣時尚風格，被粉絲稱為「雕像大衛般的美男」。

在團體Wanna one時期顏質擔當、唱跳實力出眾，演藝活動也備受肯定！也將用更多元的面貌準備會見台北粉絲，從出道到現在，聖祐無時無刻都在履行與粉絲的承諾，展現更多個人魅力。

見面會票價與粉絲福利。（圖／主辦單位提供）

【節目資訊】

節目名稱：ONG SEONG WU ASIA FANMEETING <WE BELONG> IN TAIPEI

演出日期：2020/02/15(六) 19:30

入場時間：18:30 (依現場實際情況而定)

演出地點：台灣大學體育館三樓

演出地址：台北市大安區羅斯福路四段1號

啟售時間：2019/12/22(日) 12:00

購票方式：KKTIX及全台全家便利商店FamiPort

活動票價：特A區5,400元/ 特B區4,800元/ C區4,600元/ D區3,800元 / E區2,800元。全區座席。

(中時電子報)