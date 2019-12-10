韓國瑜競辦總發言人王淺秋今天表示，針對有人在臉書惡意張貼假訊息，要選民寫上名字，誤導選民使用錯誤的投票方式，此舉意圖使人不當選，已公然觸法，今天下午1點赴北市警局報案。（韓國瑜辦公室提供）

韓國瑜競辦總發言人王淺秋今天表示，針對有人在臉書惡意張貼假訊息，要選民寫上名字，誤導選民使用錯誤的投票方式，此舉意圖使人不當選，已公然觸法，今天下午1點赴北市警局報案。（韓國瑜辦公室提供）

2020總統大選腳步逼近，韓國瑜競辦總發言人王淺秋今天表示，針對有人在臉書惡意張貼假訊息，要選民寫上名字，誤導選民使用錯誤的投票方式，此舉意圖使人不當選，已公然觸法，今天下午1點赴北市警局報案。

王淺秋上午揭露，網友在臉書號召韓家軍唯一支持2號韓國瑜，「避免開票作弊，務必寫上名字，開票沒開到馬上要求重開！2020送韓市長進總統府」，以及「記得在選票上寫一個韓字，計票時才不會被國家機器做掉！」

她痛批，這些看似挺韓的作為，卻教選民錯誤投票方法，如果真的要寫下韓字，「誰會被做掉？」這明顯違法選罷法，對候選人造成不實影響，刻意誤導選民，意圖使人不當選。

王淺秋說，昨一接到相關訊息，就立即蒐證截圖，下午1點將赴北市警局報案，希望警方協助偵辦，查明誰在操作，也呼籲選民不要被誤導，選票上除了圈選候選人，不能有其他記號，更不能寫名字。

(中時 )