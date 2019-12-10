吳宗憲擔任「Shining！嗨玩台中 2020跨年狂歡夜」倒數後壓箱演出，10日公布消息，他第一次以「歌手」身分參加台灣跨年，據說另外找來幫唱嘉賓，要對戰同時段台北跨年的強棒吳青峰演出，他發下豪語：「跨年收視王一定是我。」

台中跨年楊丞琳、徐佳瑩、王心凌、安心亞、曾沛慈5大女神壓陣，加上畢書盡、周興哲、高爾宣、JR等人氣偶像，吳宗憲透露，「一開始三立是找我主持晚會，但真的主持過太多場了，再加上南北巨蛋都辦了個人演唱會，唯獨跨年沒唱過，感覺就是應該要來點特別的。」他最終答應以歌手身分現身，與中部粉絲一起迎接2020年。

吳宗憲和女兒吳姍儒也首度在跨年晚會同台，吳宗憲笑稱，要先感謝三立很常找Sandy，讓女兒有口飯吃，他忍不住提醒：「上次在金鐘獎露太多了，跨年氣溫太低，還是包緊一點比較好。」至於這次跨年演出酬勞多少？吳宗憲不正面回應：「那肯定比主持費用還高，詳細數字要問電視台。」

(中時 )