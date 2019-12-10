知名健身房老闆兼網路名人「館長」陳之漢，平時相當關心台灣社會大小事，經常在直播中發表個人想法，被認為做人相當急公好義且有情有義，形象頗為正向，然這樣的他，曾多次在直播中分享自己年輕的時候誤入歧途的往事，昨(12/9)他在直播中透露「浪子回頭」的關鍵原因，自報混幫派混到欠債，差點連媽媽的房子都保不住。

館長在直播中回憶過去，表示當初是跟著朋友才加入了幫派，本以為會賺錢，沒想到反倒因為要參加一些活動充場面，還得自己掏錢讓小弟治裝，「跟老大借錢，還算我利息，可不可憐？」，館長還說，自己四處被倒債，只好再去借錢，搞到最後「我負債200多萬」。

館長無奈表示混了2、3年幫派，不但沒賺錢，還常因為了處理一些小事而花錢，又持續負債，到最後還不出債信用破產，但最關鍵的是上頭說了這句話：「老大說要我把我媽媽的房子賣掉」，這才讓他終於醒悟，決定脫坑離開幫派，最後才輾轉跟朋友一起努力，開了健身房，生活重回正軌。

(中時電子報)