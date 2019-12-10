歐美進入消費旺季，熱源居家產品廠—關中公司(8941)11月合併營收回升至1.87億元，月增6.5%，關中下半年擴充大眾生活消費應用熱源產品線，成功研發推出新款OvenPlus多功能披薩烤肉爐新品，並已規劃於今年底在美國自有通路Barbeques Galore正式上架銷售，搭配上Grandhall既有紅外線烤肉爐、暖爐產品銷售，審慎樂觀看待第4季營運。

受惠歐美地區傳統節日購物季加持，整體營運逐月走升，11月營收較10月1.76億元成長6.5%，關中表示，11月除開關閥業務持續穩定貢獻營收外，往年第4季受到冬季氣候因素影響消費者從事戶外休閒活動意願低，向為美國烤肉爐銷售淡季，惟今年美國各地氣溫較過去溫暖，加上年底適逢感恩節、聖誕節、新年等重要節慶，帶動美國自有通路Barbeques Galore單店營收達15萬美元水準，較上月與去年同期分別增加9.2%、11.9%，挹注整體營運表現，累計前11月合併營收達22.79億元，較去年同期微減3.8%。

根據美國全國零售商聯合會(National Retail Federation)最新公布2019年感恩節至網購星期一(Cyber Monday)期間，一改今年下半年來美國消費者信心指數區趨緩頹勢，不僅美國消費人次達近1.9億，平均每人消費額亦較去年同期成長16%，顯見假期仍是美國消費的重要推力。

關中主要銷售地區來自北美，旗下烤肉爐業務美國自有通路Barbeques Galore門市汰弱留強，調整至目前在全美擁有20間實體門市，關中持續致力於優化烤肉爐業務經營體質，一方面針對門市結構進行調整、淘汰並調減店端與總部人力，一方面向外彈性採購符合市場性的戶外烤肉用品、以及自有品牌Grandhall積極推出技術門檻高的專業級爐具新品等，藉以提升單店坪效。

再者，為迎合客戶消費習慣的改變，關中持續針對自有通路Barbeques Galore、以及烤肉爐品牌「Grandhall」、環保熱源居家品牌「Lovinflame」雙品牌，強化線上銷售通路、社群經營與數位行銷，並成功於Amazon電商平台上架銷售，將有利於集團擴大品牌之能見度與銷售範疇。

關中今年下半年擴充大眾生活消費應用熱源產品線，成功研發推出新款OvenPlus多功能披薩烤肉爐新品，並已規劃於今年底在美國自有通路Barbeques Galore正式上架銷售，搭配上Grandhall既有紅外線烤肉爐、暖爐產品銷售，第4季營運可望在傳統瓦斯桶開關旺季穩定出貨基礎上，隨著年底美國節慶銷售旺季商機，再創造新一波銷售動能，審慎樂觀看待第4季營運。

(時報資訊)