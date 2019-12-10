為推動台灣新創國際化發展，科技部攜半導體大廠高通與頂尖新創加速器 Techstars共同推出「台灣新創生態圈發展計畫」，Techstars為美國頂尖加速器，在全球逾 150個國家擁有豐富網絡與業師資源，加上國際大廠高通充沛的產業能量，將深化台灣與國際生態圈的鏈結、加速創業者成長，並推動企業、新創合作。預期促成40組以上團隊於國際新創生態圈成長，並創造新台幣10億以上之投資與商業成果。

「新創生態圈發展計畫」為Techstars自2019年發起，特別選定台灣作為亞洲第一個推動的據點，也是繼美國水牛城與路易威爾後的第三個計畫，將與科技部TTA合作，對新創生態圈進行深度調查、導入國際業師輔導，並於台灣設立據點聘雇專人執行計畫內容。

科技部許有進次長表示，盼透過「台灣新創生態圈發展計畫」引進國際頂尖創新創業能量，進一步協助新創團隊鏈結國際市場，同時將台灣打造為更活躍的國際科技創業環境。

本次除了新創圈資源，本計畫更納入國際大廠高通為合作夥伴。高通致力支持台灣新創，今年與TTA合作推動第一屆「高通台灣新創競賽(Qualcomm Innovative Challenge in Taiwan)獲熱烈迴響，2020年高通更將與Techstars合作推動多項培訓，及提供新創進入全球市場的最佳策略，讓台灣產業與新創圈更緊密地整合。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，本次參與科技部TTA及Techstars共同推動「台灣新創生態圈發展計畫」，加速台灣新創鏈結國際，尤其進入5G時代後，尖端科技創新研發競爭將益形激烈，高通透過與Techstars合作，導入更多國際專業資源協助台灣新創迎接嶄新的時代、加速提升台灣新創競爭力。

(時報資訊)