大陸金屬包裝大廠福貞-KY(8411)11月自結合併營收為6億1035萬元，年增27.96%，前11月營收為新台幣52億4278萬元，年增8.61%。福貞表示，冬季低溫來臨，許多人會藉由加熱型飲品溫暖手心驅走寒意，三片式馬口鐵罐銷售旺季可期。

展望明年營運，福貞指出，集團三片式鐵罐將持續配合客戶需求做產品組合調整，發展客製化及特殊化罐型；二片式鋁罐產線將進一步優化，提升每噸鋁材出罐生產效率，並持續評估集團第四條二片式鋁罐產線佈局。明年在食品飲料充填灌裝業務，福貞將著重營運優化及策略客戶聯盟，以多元化灌裝設備靈活配合各式需求。

福貞指出，經歷這兩年大陸金屬包裝行業市場調整與產品變化劇烈行業調整階段，從市場上陸續出現的併購與整合等動作，在未來毛利率將可自谷底漸次回升，而食品飲料所屬金屬包裝行業仍將穩步成長。

福貞指出，目前除了加熱型飲品溫暖手心驅走寒意外，熱騰騰的冬季餐桌熱食搭配些許啤酒的飲食文化，也使二片式鋁罐銷售漸次進入銷售高點，所屬金屬包裝產業及銷售旺季應可樂觀看待。

(時報資訊)