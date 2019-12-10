艾美特-KY以自有品牌「艾美特AIRMATE」在大陸小家電市場佔有一席之地，11月因大陸氣溫降溫，經銷商11月電暖器拉貨比10月強勁，尤其電暖器首度找代言人，女星賈靜雯代言而帶動高階電暖器增加，單月合併營收達6.44億元，年增幅逾21％。

艾美特今日股價上漲0.50元而以29.55元開出，目前賣壓湧現而下跌。

艾美特11月合併營收6.44億元，比去年同期21.36％；前11月合併營收95.95億元，較去年同期衰退縮減至2.60％。艾美特開辦12,000張現金增資案，每股發行價格26元，今(10)日為現金增資繳款截止日，用以支應2019年土地及廠房投資款、償還銀行借款。

據指出，艾美特與大陸TCL集團旗下TCL海創谷科技園發展有限公司簽合作協議，共同開發艾美特深圳舊廠，2019年正式動工興建，總計6棟，其中2棟辦公大樓、2棟產辦樓及2棟配套公寓，預計2021年8月竣工，可分回4萬平方米，初期只租不售，以目前市價每平方米人民幣35,000元，總價人民幣14億元，艾美特現金增資後資本額14.5億元，開發土地市價對每股貢獻約38多元，這不含2022年上半年可認列TCL支付艾美特人民幣2億元部分。

(工商 )