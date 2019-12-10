ØZI、高爾宣在1月12日舉行的台視《2020超級巨星紅白藝能大賞》重磅登台，首度與觀眾一起過新年。對於第一次登「蛋」心情，ØZI表示：「很期待，非常榮幸，也很興奮。」高爾宣則說：「之前沒有獨自上過大舞台，有一點緊張。」被問到這次初登《紅白》將帶來什麼精采表演，ØZI和高爾宣保持神祕，請歌迷懷抱期待，相信嘻哈風潮一定席捲全場。

目前正在籌備第二張專輯的ØZI透露，「新專輯期望加入更國際的音樂元素，這是我一直希望能在音樂上做到的。」他也預告第二張專輯將帶給大家與第一張不一樣的ØZI，希望大家會喜歡。ØZI今年憑《ØZI: The Album》專輯獲得金曲獎6項提名，更榮獲金曲獎最佳新人獎，以及金音獎最佳節奏藍調專輯，他謙虛表示：「今年在音樂上獲得一些不錯的成績，希望明年能夠延續下去，並督促自己更往前一步。」。

高爾宣去年發行一連串發燒單曲，在網路上掀起風潮，其中〈Without You〉蟬連音樂串流平台連續3周冠軍，MV更獲得年度熱門音樂影片排行榜第2名，日前更風光獲得韓國MAMA「亞洲最佳華語新人獎」。高爾宣悄悄預告新專輯即將在年後開始籌劃，他透露最近一年工作忙碌，較少與家人相聚，趁著農曆新年會好好陪陪家人，孝順的他表示：「現在有能力了，會包紅包給他們。」對於新的一年，他期許自己把心態調整得更好，除了做好音樂外，當藝人也有許多需要學習的地方。

(中時 )