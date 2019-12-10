苗栗縣垃圾焚化爐旁邊就是鎮民經常前來信憩的長青之森。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府環保局針對苗栗縣垃圾焚化廠周邊植物及土壤戴奧辛含量，進行採樣檢測作業，已於108年5月及108年10月，連續完成本年度第二季及第四季苗栗縣焚化廠周界空氣戴奧辛濃度監測，監測資料結果顯示，今年度苗栗縣垃圾焚化廠周界戴奧辛濃度變化，與歷年調查結果相近並無異常現象，環保局將持續為民眾監督把關當地環境品質。

環保局指出，108年度苗栗縣垃圾焚化廠周界空氣戴奧辛監測值，介於0.019至0.056 pg I-TEQ／m3之間，平均值為0.031 pg I-TEQ／m3，監測結果均低於日本環境戴奧辛空氣品質標準(0.6 pg I-TEQ／m3)。苗栗縣垃圾焚化廠周界植物戴奧辛濃度為1.020至3.170 pg I-TEQ／g-乾重之間，平均值為1.467 pg I-TEQ／g-乾重，較去年調查結果平均值為2.168 g I-TEQ／g-乾重略低。

至於焚化廠周界土壤戴奧辛濃度，則介於0.389至1.070 ng I-TEQ／Kg之間，平均值為0.589 ng I-TEQ／Kg，低於土壤污染管制標準(1,000 ng I-TEQ／Kg)。環保局表示，焚化廠從97年底開始營運至今，即持續針對焚化廠排放的污染物進行監督工作，除要求排放管道須依規定建置連續自動監測系統(CEMS)，24小時全年無休隨時掌控排放管道污染物排放濃度外，也要不定期進行苗栗縣垃圾焚化廠排放管道稽查檢測及定期執行周界大氣、土壤及植物戴奧辛檢測，隨時為民眾監督把關。

環保局局長陳華盛表示，為了減少戴奧辛的污染排放，將持續督導縣轄內業者加強戴奧辛的污染管控及防制設備的操作維護。此外，也呼籲民眾藉由生活習慣改變，減少戴奧辛的生成，平時落實垃圾分類工作，減少塑膠製品的使用，勿露天燃燒及減少喪葬祭祀用品量等方式，減少戴奧辛的排放量，從源頭減量做起，就能徹底減少環境中的戴奧辛。

(中時 )