10月國慶連假期間，2名食品外送員發生職災死亡，引發外界對外送員的關注，認為現行法令規範不足，勞動部隨即訂定新版「食品外送作業安全指引」、加入保險建議額度、提供安全帽、反光標示等，勞動部預定明天預告「職業安全設施規則」，規定「承攬」業者也準用該法，意謂若未提供安全帽並使勞工確實使用，可依職安法最高可開罰30萬元，預計最快年底公告。

據修正條文指出「雇主對於使用機車、自行車等交通工具從事食品外送作業，應置備安全帽、反光標示、緊急用連絡通訊設備等合理及必要之安全衛生防護設施，並使勞工確實使用」；修正條文也表示「雇主使勞工從事食品外送作業，應評估交通、天候狀況、送達件數、時間及地點等因素，並適當分派工作，避免造成勞工身心健康危害」。

修法也指出，鑑於新經濟態食品外送作業，也有事業單位交付非僱傭關係的個人從事工作，因此「事業單位交付個人親自履行食品外送作業者」，也準用上述二條文，意謂就算是承攬業者也要遵守相關規範。

職安署職業安全組長李文進表示，如果按此草案公告，雇主應參照中央主管機關公告的指引，訂定食品外送作業危害防止計畫，包括保險、高溫危害、低溫危害等，若違反可依職安法要求限期改善，不改善可罰3萬至15萬元；而安全帽、反光標示、緊急用連絡通訊設等雇主應提供，並讓勞工確實使用，否則可依職安法開罰3萬至30萬元。

勞動部部長許銘春說，職業設施安全設施規則預計明天預告，最快2星期後公告，而目前也希望修正職安法要求外送平台業者要為外送員投保保險，用法律的進一步保障外送員的權益。

(中時 )