「毒害無窮！輕者尿布終身，重者毀您一生。」，毒品不僅會造成身體危害，因毒品衍生的犯罪問題才是可怕，台中市警察局配合警政署推動「安居專案」，打擊犯罪成效卓著，透過查緝毒品、反毒宣導，打造台中市安居城市。

太平警分局長高誌良受邀至廣播專訪，在短短的30分鐘內於空中與聽眾們搏感情，暢談反毒重要性及警方執行成效，並鼓勵民眾利用「友善通報網」機制向警方反應，為社區消「毒」。

太平警分局長高誌良表示，太平警分局在台中市的地理位置，尤其在74號快速道路及多處聯外道路開通後，太平地區外來人口激增，治安及交通複雜程度大大提升，有鑒於毒品犯罪年齡層降低，青少年吸毒成為社會關注議題。

高誌良說，近年來毒品的形式不斷改變，凡舉咖啡包、小熊軟糖這些生活裡時常出現的東西，竟然也成為新興毒品的形式，為了讓下一代的孩子能在健康安全的環境成長，家庭成員中若是有人吸毒，不僅造成個人身體健康影響，也會影響就學、就業甚至妻離子散、家破人亡，不可不慎。

高誌良表示，警方賡續安居專案的執行，除強力取締毒品外，結合轄區內各社區大廈、學校建構一個綿密的友善通報網絡，宣導各類犯罪的型態等，強化犯罪預防的知能，將社區內的毒品人口趕出社區，給居民一個優質安全的環境。

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(中時 )