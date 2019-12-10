苗栗縣議會10日逐條表決109年度苗栗縣總預算案。（何冠嫻攝）

苗栗縣議會10日審議苗栗縣政府109年度總預算案，經正反兩方發言討論，最後3讀通過苗栗縣109年度204億1433萬總預算，締造26年預算未刪紀錄。縣長徐耀昌強調，未來將持續開源節流，把每分錢花在都口上，打造幸福苗栗。

苗栗縣109年度總預算案，歲入預算204億1433萬1000元、歲出預算201億8433萬1000元、債務之舉借85億7600萬元、債務償還88億600萬元。10日議會針對13項預算進行討論，縣議員陳品安、禹耀東、羅貴星、陳光軒、曾玟學、宋國鼎、黎煥強、韓茂賢等人保留大會發言權，創下84人次紀錄。

其中，羅貴星、陳光軒，陳品安、黎煥強、禹耀東、宋國鼎、曾玟學等人，針對鄉鎮首長編列250萬元出國旅費、衛生所主任特別費52萬0800元、行政處一般事務費1833萬餘元、人事處編列退休公教人員協會辦理聯誼及交流活動及諮詢費60萬元等13項預算提出討論，檢討國外考察效益，並讓補助有法源依據，要求刪減或凍結。

國民黨籍議員徐功凡、江村貴、黃芳椿、鄭碧玉等人，認為鄉鎮市長出國考察，用小額經費與他國建設交流，效益極大。其他藍營議員更主張，別因為了刪而刪。

經過1個多小時討論，議會決議逐條表決，最終以3讀通過109年度苗栗縣預算案。民進黨團書記長羅貴星表示，因人數不足輸在舉手表決，對此感到心痛，更對鄉親感到慚愧，未把持最後防線。

縣長徐耀昌表示，感謝議長鍾東錦與議員們的支持，通過苗栗縣204億1433萬元總預算，其中今年多編列10多億元用於弱勢族群與前瞻計畫配合款，未來將持續帶領各局處長發揮專業，遵守開源節流，用最少的錢爭向中央爭取最大的經費，打造幸福苗栗。

(中時 )