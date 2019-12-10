本季除了拓荒者「甜瓜」的驚喜之外，「玫瑰」羅斯(Derrick Rose)也有復活跡象。10日活塞105-103打敗鵜鶘，最後就是羅斯0.3秒的一發中距離跳投絕殺搶下勝利。當時雙方戰成平手，活塞掌握最後一波球權，羅斯持球剩下5秒才開始進攻，他沒有接受隊友掩護，單刀持球衝到高位，突然轉身騙開防守者，後仰跳投命中！

活塞前鋒葛瑞芬(Blake Griffin)說：「羅斯是我們的MVP。他持球時永遠都很冷靜，不會手忙腳亂，特別是在比賽末段的時候。」羅斯此役投17中9，攻得全隊最高的21分，其中17分是在第四節砍下。

本來活塞簽約羅斯(兩年)是要做為控衛雷吉傑克生(Reggie Jackson)的替補，結果傑克生開季就受傷，羅斯的上場時間也拉長到20分鐘以上。羅斯本季場均16.1分、命中率48.8%令人驚嘆，兩分球命中率52%更是生涯新高。總教練凱西(Dwane Casey)說：「本來羅斯不是主力控衛，但我未來會考慮讓雷吉傑克生、羅斯同時上場。」

進入重建的鵜鶘最近10戰吞下9敗，在西區排名只勝過勇士。

(中時電子報)