台中66歲陳姓男子日前騎機車外出，卻發生車禍被送往醫院，他到院時意識清楚、但上半身多處疼痛，醫療團隊檢查發現他鎖骨、肋骨及骨盆都有骨折，且有被稱為「絞刑式骨折」的罕見高位第二頸椎峽部骨折，所幸接受復位固定手術治療，術後3天即可藉由助行器行走。

亞洲大學附屬醫院神經創傷科主任李建裕指出，「絞刑式骨折」主因傷者頸部在瞬間遭到急速拉扯、導致第二頸椎脫位骨折，一般常見於未繫安全帶的乘客或駕駛員、在車禍時撞上擋風玻璃導致，以陳男為例，他受衝撞時頸椎高度向後伸展、身體往前拉扯，導致頸椎受傷且一度失去呼吸。

李建裕表示，包括美式足球、拳擊等運動傷害也可能造成「絞刑式骨折」，通常患者會出現四肢麻痺、癱瘓、大小便失禁等立即性神經症狀，少部分人還能四處移動、常被誤以為是拉傷。

李建裕強調，高位頸椎周邊有許多動脈、靜脈及神經根，此處骨折患者多需藉由手術治療，陳男經評估後採用後位骨釘固定手術、目前恢復良好。提醒若發生車禍撞擊後感覺頸部疼痛，一定要就醫檢查、確認頸椎是否正常。

(中時 )