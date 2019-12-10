。民進黨立委林靜儀（左二）與三位立委參選人洪正（右）、謝佩芬（右二）及蔡沐霖（左）10日召開「全民下架濫用醫療資源立委」記者會。（劉宗龍攝）

日前國民黨多名立委參選人到外交部抗議蘇啟誠案，爆發衝突，導致陳玉珍、林奕華2人送往台大醫院急診室就醫，事後引發濫用醫療資源及病房合照爭議。民進黨立委林靜儀與三位立委參選人洪正、謝佩芬及蔡沐霖10日召開「全民下架濫用醫療資源立委」記者會，呼籲全民下架濫用醫療資源立委。

(中時 )