批藍委濫用醫療資源 綠委籲全民用選票下架 13:262019/12/10 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨立委林靜儀（左二）與三位立委參選人洪正（右）、謝佩芬（右二）及蔡沐霖（左）10日召開「全民下架濫用醫療資源立委」記者會，呼籲全民下架濫用醫療資源立委。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 。民進黨立委林靜儀（左二）與三位立委參選人洪正（右）、謝佩芬（右二）及蔡沐霖（左）10日召開「全民下架濫用醫療資源立委」記者會。（劉宗龍攝） 日前國民黨多名立委參選人到外交部抗議蘇啟誠案，爆發衝突，導致陳玉珍、林奕華2人送往台大醫院急診室就醫，事後引發濫用醫療資源及病房合照爭議。民進黨立委林靜儀與三位立委參選人洪正、謝佩芬及蔡沐霖10日召開「全民下架濫用醫療資源立委」記者會，呼籲全民下架濫用醫療資源立委。 (中時 ) #立委 #資源 #醫療 #濫用 #醫療資源 也許您會感興趣 推薦閱讀 《傳產》醫療保健快速成長，數位醫療將成下個新星 08:192019/12/06 財經 國民黨召開「反對用肺發電 落實以核養綠」記者會 16:352019/12/06 政治 廣達從ABCD 切入醫療AI 04:092019/12/07 財經要聞 藍委抗議釀受傷意外 賴清德：浪費醫療資源製造混亂 10:322019/12/08 政治 藍委拍打警察帽子 吳敦義：小意外 12:212019/12/08 政治 賴清德嗆陳玉珍浪費醫療資源 藍營轟冷血沒人性 14:282019/12/08 政治 新竹市兒童醫院取得衛福部設置許可 林智堅認提升兒醫品質重大里程碑 18:072019/12/08 生活 賴嗆浪費醫療資源 藍怒轟冷血 04:102019/12/09 地方新聞 竹市兒童醫院 取得設置許可 04:102019/12/09 地方新聞 獲利俏 醫療基金長抱有甜頭 04:102019/12/10 投資理財 政治熱門新聞 分析最新民調 綠營大老喊弔詭...網怒了！ - 政治 扯！趙少康節目曝光卡神楊蕙如下落 - 政治 韓判斷假民調方法 網驚：趙少康臉色變了 - 政治 韓蔡最新民調出爐！網看完錯愕：這不可能吧.... - 政治 心結未解？老黨員曝：吳敦義對韓國瑜非常不滿 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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