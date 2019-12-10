竹南國中學生安排赴焚化爐參觀。〔竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真〕

為鼓勵縣內學校師生參與環境教育課程，苗栗縣垃圾焚化廠將於109年2月起，舉辦年度環境教育課程活動，共計8個梯次、320人次，除了豐富的環境教育課程外，並提供學生接駁車與旅遊平安保險等服務，供苗栗縣內各國中小學校報名參加，報名日期自即日起至108年12月24日止，歡迎各校踴躍參與。

苗栗縣垃圾焚化廠是採係BOT方式經營，由苗栗縣政府與裕鼎股份有限公司共同開發興辦，自105年推出「苗栗縣BOT垃圾焚化廠環境教育小旅行」活動以來，至今已邁入連續第5年舉辦，課程教學對象主要是國中小3～9年級的學生，授課講師除了焚化廠環教人員團隊外並延續以往結合了在地鄰近塭內社區居民擔任志工講師，內容包含以焚化廠為主題的認識垃圾焚化廠、廢物再利用、減廢、減塑等相關課程，及搭配以焚化廠周邊共存的自然生態為主題的認識植物、蝴蝶及濕地生態等，藉此培養在地民眾環境永續的觀念。

環保局長陳華盛表示，本縣BOT垃圾焚化廠是縣內10個已取得認證的環境教育設施場所之一，除了焚化廠每年為縣內學生提供寓教於樂的環境教育課程，環保局亦與裕鼎公司合作，對於廠內各項環教設施，在今、明年兩年進行優化升級，期望能讓苗栗在地民眾皆能享受更優質環境教育場所。

(中時 )