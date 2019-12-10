國民黨總統候選人韓國瑜日前呼籲支持者拒答民調，使近期許多民調結果出現變化。最新民調顯示，48％民眾支持蔡賴配，國政配則為20％，宋余配9％，另外還有23％的民眾尚未決定要投給誰。對此，有網友觀察2016年，前新北市長朱立倫參選的民調，認為之前軍宅案傷到鐵票 這次年改鋼鐵票不會生鏽，韓得票率會比朱多。

《聯合報》公布最新民調，48％民眾支持蔡賴配，國政配則為20％，宋余配9％，另外還有23％的民眾尚未決定要投給誰。此外，有29％的民眾認同國政配落後很多、24％的民眾相信確實落後，但幅度沒有媒體報導的那麼多、22％的民眾認為沒有落後，民調不準。

這份民調引來許多網友熱議，有網友拿出2015-2016總統大選民調比較，換柱後，2015年11月27日公布的民調顯示，蔡英文46%、朱立倫19%、宋楚瑜9%，未表態則為27%。相隔一個月，2015年12月27日民調顯示，蔡英文39%、朱立倫19%、宋楚瑜12%，未表態為30%。

該網友認為，比較不一樣的是，當時朱立倫到民調封關，沒有說反串支持蔡英文，但即便如此，今年韓說要反串挺英以前的民調結構，跟2015超像。該網友說整體而言，韓國瑜只比2015的朱立倫好一點。

對此，許多網友紛紛回應表示「之前軍宅案傷到鐵票，這次年改鋼鐵票不會生鏽了，所以韓會比朱多一些票」、「現在蔡英文的支持度比四年前還高，韓會比朱票高，但差距可能比朱還慘」、「國民黨老是看深藍臉色，選舉策略一直錯誤」、「我猜應該比朱多50-100萬啦」。

(中時電子報)