2019年是俄國科學家門得列夫建立周期表150年，聯合國指定今年為「國際化學元素周期表年（IYPT）」。為慶祝「國際化學元素周期表年在台灣」，科技部與教育部聯手，要把更活潑的巨幅動畫，打在台北101的LED大型燈網上，拉近大眾與化學元素的距離。

科技部表示，點燈動畫將於12月13日起連續3天晚間6時30分至10時播放，動畫中將公開101大樓與化學元素周期表的特殊關係。為進一步宣導「化學元素無所不在」與「珍惜元素」的觀念，台北市政府教育局也將於12月11日起為期2個半月，在臺北捷運板南線與淡水線，行駛「IYPT彩繪列車」。

巧合的是，為紀念門得列夫所命名的化學元素「鍆」（化學符號Md），原子序為101，為此，台北101特以地標101大樓北面全新的技術燈網，響應「化學元素無所不在」、「珍惜資源」概念，大規模點燈，並迎向持續跨年舉行的精彩活動如「台北捷運IYPT彩繪列車」、「週遊臺灣集章活動」、「IYPT特展」及其校園巡迴展。

科技部次長謝達斌表示，科技部在「科技立國」最高宗旨下，持續推動產學合作的人才培養，而「國際化學元素周期表年在台灣」過去一年的努力是最好的榜樣，除持續推廣科普與永續概念，更讓包含台北101等多家企業跨域參與。

教育部主秘朱楠賢提到：「教育是興趣的探索與培養，而科普正是科技和教育完美的交叉點。」盼未來能有更多跨領域、跨部會合作，讓實作與知識傳遞相輔相成。

(中時 )