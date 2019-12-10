新竹縣東泰高中電競隊奪得ISF世界中學電子競技錦標賽世界冠軍，校長何軒盛（左）拿冠軍盃與縣長楊文科（右）分享榮耀。（羅浚濱攝）

新竹縣東泰高中電競隊拿下今年LSC全國高中電競聯賽冠軍，日前代表台灣到烏克蘭參賽，選手們不負眾望在ISF世界中學電子競技錦標賽，以全勝之姿拿下世界冠軍。縣長楊文科10日在主管會報表揚，肯定東泰高中校長何軒盛對電競人才的栽培。

ISF世界中學電子競技錦標賽，2019年首次將電競納入運動競賽項目，日前在烏克蘭基輔國家奧林匹克體育場舉行首屆賽事，代表台灣的東泰電競選手林達緯、游峮崴、廖俐凱、劉軒、簡茂安、曾浩鈞，首日循環賽一路過關斬將，順利挺進決賽。

總決賽面對德國校園冠軍隊伍LGG Darmstadt，東泰電競隊毫不畏懼，以2：0的戰績擊敗對手，勇奪2019ISF世界中學電競大賽冠軍。

東泰高中校長何軒盛表示，4年前成立電競隊目標是為開拓學生的視野及世界觀，成立1年後國家正式將電競納入運動項目，這次代表台灣到烏克蘭比賽，能讓學生了解各國電競產業發展情形，帶給學生更多的啟發。

帶隊的周婕妤老師說，台灣到烏克蘭包含轉機耗時17小時，選手到達當地隔天就面臨12小時馬拉松式的比賽，沒有多餘時間能夠調整時差，所幸選手平時訓練及心態調整，全心面對賽事最後奪得世界冠軍，榮耀是屬於全體東泰電競隊職員。

東泰電競隊由擁有5年職業資歷的前Machi職業選手陳駿迪帶領，每天利用輔導課時間，給予學生紮實訓練，除了個人練習以外，還會安排與他校隊伍團練，有時也會與日本隊伍及職業二軍切磋磨練。

陳駿迪表示，選手在校練習的時間外，放學後再持續精進，平均每日花上12小時以上進行充實訓練、強化實力，獲得ISF世界冠軍，對學生們來說不僅是為台灣爭光，更是直接證明自己的實力，也希望學生們可以繼續努力，朝著成為職業選手的目標邁進，期待未來能在職業賽場上看見他們繼續發光發熱。

(中時 )