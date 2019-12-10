明年元旦升旗暨全民健走活動，將於桃園區三民路與三元街口登場，沿著南崁溪河濱公園走完3公里可獲得熊本熊造型便當盒及背包，11日加碼1萬份開放網路報名。（蔡依珍攝）

明年元旦升旗暨全民健走活動，將於桃園區三民路與三元街口登場，沿著南崁溪河濱公園走完3公里可獲得熊本熊造型便當盒及背包，11日加碼1萬份開放網路報名。（桃園區公所提供／蔡依珍桃園傳真）

秒殺！明年元旦升旗暨全民健走活動，將於桃園區三民路與三元街口登場，6000個名額昨上線就被秒殺，桃園市長鄭文燦緊急宣布加碼1萬份，將於明日10點開放報名，沿著南崁溪河濱公園走完3公里可獲好禮，還能抽Gogoro電動機車等，桃園區公所呼籲民眾把握機會。

桃園區長陳玉明表示，明年「元旦升旗典禮及全民健走活動」移師北桃園，選在小檜溪暨埔子自辦市地重劃區文中用地舉行，將沿著南崁溪河濱公園行走，全長約3公里。

當天除有台語小天王許富凱、第28屆金曲獎最佳台語女歌手曹雅雯，以及Sirens藍色警報人聲樂團現場開唱，並邀請少棒、青少棒及青棒三冠王、超人氣熊本熊、桃園吉祥物ㄚ桃和園哥與民眾互動，現場還會發放6000面小國旗及熊本熊頭套面具、ㄚ桃園哥汽球，給參與小朋友帶著健走，增加活動的快樂氛圍、展現活力。

昨開放報名，限額6千人瞬間秒殺、人氣超旺，鄭文燦緊急宣布加碼1萬名，明日上午10點起可透過ACCUPASS及活動咖線上報名，元旦當天6點也開放現場報名、限額2千人，完成報名和3公里健走，可獲得熊本熊便當盒及背包，並參加抽獎，Gogoro電動機車、iPad Air、iPhone、50吋液晶電視等好禮大放送。

健走現場還有50個美食攤位及烤乳豬、有機蔬菜等，更與桃園郵局合作設置「桃園臨時郵局」，貼心準備熊本熊加油明信片，讓參與民眾書寫2020新年心願望，寄送給自己或朋友，陳玉明邀請市民共同迎接嶄新的一年，感受桃園向上躍升的力量與幸福感。

(中時 )