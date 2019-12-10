國民黨總統候選人韓國瑜陣營昨天依據11月的總統府公開行程、媒體報導資料，指蔡總統11月有40％行程在拜廟輔選，卻沒請假，違反行政中立；蔡總統聲稱她都在國政優先前提下，利用空檔選舉，依法與前任總統都一樣。韓競辦今再接力砲轟，出示照片嗆蔡總統「麥擱騙！」

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新昨開記者會，出示蔡總統、蘇揆及陳其邁跑宮廟，自己或立委候選人同台喊凍蒜的圖片及影片，部分圖片還是總統官網公布的「官方行程」，表示據11月的府院公開行程，蔡英文有81場公開行程，都用官方網站發布行程，其中32場在拜廟，比率高達40％；蘇貞昌24場公開行程10場在拜廟，比率高達42％；陳其邁25場公開行程9場在高雄，比率達36％，「全台最大的競選總部，就是在總統府和行政院」，行政院副院長變成高雄市的行政院副院長。

由於蔡總統回應指「在國政優先的前提下，我們才會利用空檔的時間，進行選舉。反倒是高雄市民，應該很想問：市長在哪？」王、鄭上午偕北市議員游淑慧再開記者會，嗆蔡總統。

王淺秋說，蔡英文說不知韓營資料哪來？怎麼算的？說公務與選務是分開的，請蔡英文拿出具體事證。韓營公布的資料，完全沒有從蔡競辦系統找，而是從總統用國家資源公布的行程去找，光11月81個公開行程有40％在宮廟，有立委、候選人穿背心，很多照片還是總統府新聞官發出的正式照片，如此拿納稅錢去輔選，以總統每天領1萬5千元，40％薪水是否該還給納稅人？

她強調，蔡總統不要再說謊，謊稱說自己把政務分開，完全是假的，有照片鐵證如山，根本是用總統府公布行程進行輔選。

鄭照新也說，蔡英文昨天回應「以國政優先、空檔才會跑選舉行程、把選舉與國政分開事」都是謊言，請蔡總統麥擱騙。他舉具體事證，依總統府資料，包括11月5日的7個公開行程有5個是到屏東宮廟輔選立委，由副總統陳建仁在總統府接見日本外賓，此時國務誰顧？輔選重要或接見外賓重要？

此外，11月7日7個公開行程有6個宮廟，同樣由副總統在台北接見大愛獎得主，國政優先順序在哪裡？11月15日5個公開行程全部是宮廟，11月28日5個公開行程，除了早上一場揭牌，另4都是都跑宮廟，請問蔡英文的國政優先在哪裡？

鄭照新強調，蔡英文執政三年半，人民來受夠了，外交是30年來最壞局面，五天內斷兩邦交國，經濟燈號連10弱，一例一休勞資雙輸還沒解決，去年九合一併公投要改變能源政策，民進黨政府沒有反應，蔡還說有4成空檔可以跑宮廟，台灣未來4年還有多少空檔？唯有下架蔡英文，台灣翻轉才有希望。

(中時 )