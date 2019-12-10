外埔區公所大力宣傳台灣燈會在台中。（台中外埔區公所提供／陳淑娥台中傳真）

2020台灣燈會將於台中登場，外埔區公所日前利用里長、理事長及社區幹部觀摩苗栗縣銀髮族活動，遊覽車車體掛上大又醒目「2020台灣燈會在台中」紅布條進行行銷，並向景點地區遊客發送外埔導覽DM，宣傳在地美食及景點，熱情邀請民眾一起到台中遊景點、賞花燈、吃美食。

外埔區公所指出，2020台灣燈會將於后里森林園區、馬場園區及文心森林公園等三地登場，其中主展區於明年2月8日至2月23日在后里將花博園區重新規畫主燈，以「森林奇幻境地」面貌呈現，另花博后里馬場園區及森林園區則分別規畫「藝想世界」及「雨林秘境」主題，將傳統美學結合科技裝置、生態永續作為特色；副展區於今年12月21日至明年2月23日在文心森林公園展出「童趣樂園」。

社會課長謝鎮蓬表示，外埔區以農業為發展主軸，物產豐富多元且素有「花果原鄉」美名，因此在花燈車設計以「外埔農特產品」為主題，內容為外埔五寶稻米、芋頭、紅龍果、葡萄及蜂蜜作搭配。

為了使花燈車設計更為吸睛，在花燈車主視覺部分，將外埔五寶以Q版公仔融合農特產王國角色做搭配，其中蜂蜜金黃液體部分，以外埔花卉文心蘭及黃金海芋來做舖陳；稻米、芋頭部分，分別以米國王、芋頭娃娃呈現；葡萄及紅龍果則以葡萄公主及外埔最佳代言人紅龍果王子詮釋，將花與果元素在花燈車上巧妙結合。

好吃、好玩、好買在外埔！謝鎮蓬表示，外埔是以農業為發展主軸的區域，物產豐富而多元，是一個旅遊、採果好所在。遊客白天可規畫至永豐、六分水流東桐花步道、公婆樹、高鐵瞭望台及農藝傳坊等地，暢遊水流東休閒農業區；亦可至三崁、水美忘憂谷飽覽一望無際翠綠、金黃稻田景觀，晚上則至星月大地景觀休閒園區遠眺廍子、土城及火炎山的絶美夜景。

此外，可依不同季節時令搭配红龍果、芋頭、薑荷花及黃金海芋採果及採花行程，另有客家傳統米食DIY 手作體驗，豐富多樣遊程，組合成最棒休閒農業旅遊；回程時更不能忘了帶著好吃外埔肉粽、田媽媽劉員外傳統米食、麻姥姥手工餅、ST手作麵包及愛威曲奇餅等人氣伴手禮與親友一同分享。

(中時 )