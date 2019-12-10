遠東商銀發行2020年月曆《臺灣山屋紀行》，以隱身在深山的高海拔山屋為題材，是繼過去三年造 訪本地獨立小書店、當代圖書館、文學家及藝術家的故居之後，持續以月曆邀請客戶共探臺灣美麗的角落。遠東商銀總經理周添財表示，面對被手機強勢入侵的生活，希望以福爾摩沙坐擁的壯美山野及經春風夏陽秋霜冬雪洗禮的山中小屋，觸動國人想要一探原始山林的腳步，從大自然汲取飽滿的生命力，前瞻美好新年。

周添財指出，2020年月曆一覽的12座高山山屋，為取自年輕世代的高山攝影師高靖捷之作品。山屋各擁山頭，無敵美景環抱，其中有老牌的玉山排雲山莊，及攻頂大霸尖山前夕住宿的九九山莊，也有星光滿天相映成趣的南湖山屋、坐看風起雲湧的三六九山屋、與能高越嶺道一起書寫臺灣高山史的天池山莊、僅開放10個左右床位的審馬陣山屋及奇萊稜線山屋，以及陪伴本土第一代登山家以啟山林的25K工寮等。

周添財說，每月版面同時佐以山屋的相關知識說明，並導入「無痕山林」的行動守則，以月曆為平臺，倡議「凡走過不留下痕跡」的先進自然保育觀念，提醒國人在從事山野活動時對所處的自然大地善盡 應有的責任。

《臺灣山屋紀行》月曆也是遠東商銀首度以同仁為代言人，分別為消金風管處協理周蓉蓉、分行經理 劉宏信及MA儲備幹部李國碩。三人雖屬壯中青不同世代及部門，但在工作之餘都熱愛攀登百岳及戶 外運動，他們除與《臺灣山屋紀行》月曆一起宣導攀爬大山的美好體驗，也由周添財授任為「2020 遠銀全員登山年」的活動大使，不僅參與活動企劃，更在新的一年肩負號召同仁組隊挑戰攀登大小百岳並分享登山相關知識的使命。

面對數位時代，遠東商銀強調，每年印製大型掛曆，以服務店家、企業、高齡長者及藝文愛好之樂活客戶的需求。從求學時代即樂在各項球類運動的周添財，至今雖公務繁忙仍堅持日行萬步的好習慣，除要藉由山屋月曆吸引客戶一探臺灣山林之美，並每年舉辦全員動起來的齊步健康活動，以補助或有獎競賽等鼓勵方式，鼓吹公司內部的運動風氣，成為勞動部認證的健康職場。遠東商銀落實社會責任的努力也於日前嬋連 BSI 企業永續卓越獎、臺灣企業永續獎報告書銀獎等雙料大獎肯定。

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