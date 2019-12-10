育達科技大學舉辦大專杯國術錦標賽，育達隊選手林怡汝代表宣誓。〔育達科大提供／謝明俊苗栗傳真〕

育達科技大學舉辦大專杯國術錦標賽，育達隊勇奪總錦標。〔育達科大提供／謝明俊苗栗傳真〕

育達隊國手林怡汝獲得60公斤級女子公開組金牌。〔育達科大提供／謝明俊苗栗傳真〕

育達科技大學舉辦大專杯國術錦標賽，弓術項目在廣亞大草原舉行。〔育達科大提供／謝明俊苗栗傳真〕

育達科技大學舉辦大專杯國術錦標賽，進行中國摔角比賽。〔育達科大提供／謝明俊苗栗傳真〕

大專院校體育總會主辦「中華民國大專院校108學年度國術錦標賽」12月5日起在育達科技大學活動中心熱鬧登場，維期三天的賽事，有來自全國各大專校院武術代表隊高手333人齊聚一堂，各門派拳術套路輪番上陣比賽，展現精湛武藝，育達隊也榮獲七金、兩銀、一銅及精神總錦標的佳績。

大專盃國術錦標賽，歷年來廣獲各大專校院迴響，育達科技大學繼去年承辦大專盃國術錦標賽榮獲好評，今年續辦國術錦標賽，審判委員郭慎代表全體選手，感謝育達科技大學提供這麼好的場地，武術對於所有人都是有幫助，不管在武德方面以及身體健康方面，都是有相當大的幫助。

育達科技大學副校長王榮祖在開幕致詞時表示，這次能夠有機會來承辦，學校非常的榮幸，為推展大專校院國術運動，提升傳統國術技術水準，並能相互觀摩，往下紮根、往上發展，從台灣發展到全世界。

這次的國術錦標賽，從5日起連續3天在育達科大活動中心登場，來自全國70所大專校院武術代表隊的選手333人同場競技。地主育達科大隊也派出菁英應戰，由獲得2017世大運女子散打60公斤級銀牌的林怡汝領軍，先後在散打60公斤級女子公開組，及中國摔角60公斤級個人賽女生組贏得雙料冠軍，公開女子器械刀術項目也由休管進一A的周俍獲得冠軍，育達隊共榮獲七金、兩銀、一銅及精神總錦標的佳績。

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