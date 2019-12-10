「卡神」楊蕙如養網軍案燒向綠營，民進黨基層要求開除楊黨籍，民進黨北市黨部10日進行例行執委會，並針對楊黨籍案討論，市黨部主委陳正德會後表示，該案進入司法審理階段，對司法審理表達尊重，也希望盡快審理，執委會將依職權進行調查，並依相關規定處理，目前靜待司法調查。

黨部今午進行例行執委會，陳正德指出，今天是例行執委會，因為黨中央有交待要對楊蕙如案盡速處理，市黨部先向執委會報告，經在場出席執委一致決議，聲明該案進入司法審理階段，對司法審理表達尊重，也希望盡快審理，執委會將依職權進行調查，再依相關規定處理。

陳正德說，因為司法調查還沒結束，依無罪推定原則，不能未審先判，對黨員也不公平，希望司法單位盡速釐清，讓真相大白。

他指出，例會一個月開一次，依司法程序到哪個階段，有不同處理方式，提交執委會討論，程序很清楚，執委會若認為有違反黨紀，會再送評委會討論，由評委會議處，討論前將請當事人說明，目前靜待司法調查。

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(中時 )