東勢「新丁祈福」意象燈區創作3D模擬圖。（台中市政府客委會提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會在台中，在后里花花步道建置「漫遊客家庄燈區」，市府規劃以台中市的「母親之河–大甲溪」為主軸意象，結合大甲溪流域所流經之和平、東勢、新社、石岡、豐原等五個客家重點發展區；以一區一特色之概念營造各區的節慶文化、產業特色、人文景觀、族群融合或聚落發展源流等元素；運用藍染、竹編、鉤織等技藝結合科技燈光，展現「母親之河」大甲溪流域風華，自2020年2月8日至2月23日展出，歡迎屆時蒞臨觀賞。

台中東勢區是全國唯一大埔腔客家語系最集中的傳統客家聚落，也是浪漫台三線上極富傳統客家文化資源的客家重點發展區，更是台中山城客家產業重要的集散中心。東勢位於大甲溪中游，海拔約300至420公尺之間，雨量充沛，氣候溫和宜人，非常適合高經濟農作生長，故大量生產高接梨、桃、柑桔、甜柿、葡萄等水果，為浪漫台三線花果廊道的重要區域。

東勢最知名的百年傳統文化節慶活動為「新丁粄節」，「添丁祈福」更是東勢重要的民俗儀式，在少子化的當今社會，更具有鼓勵生育的時代性意義。台中市政府為將東勢百年傳統習俗於2020台灣燈會「漫遊客家庄燈區—東勢意象燈區」展現，特規劃以「新丁祈福」為主題。

客委會指出，整體意象由藝達科技設計，將可控繽紛燈飾與新丁粄結合，製作寬4.3米，長8米的巨型新丁粄意象燈組，有著期盼子女能長壽如龜及幸福美好的涵義，搭配客家花布燈籠象徵知恩惜福，並以現代燈光科技及吊掛技術，讓觀眾由下往上仰望，猶如向「天燈(添丁)祈福」的視覺體驗。

客委會強調，2020台灣燈會在台中展出期間，恰逢東勢區公所於2月8、9日舉辦東勢年度盛典「東勢新丁粄節」活動，活動規劃結合「創意」、「編織藝術」及「客家美食文化」，邀請在地藝術家、青年創作者、客家團體及社區媽媽教室等，推出傳統鬪粄比賽、丟炮城、藝文展演、DIY手作文藝商品、農特產品及客家特色商品推廣等精彩系列活動；歡迎大家到后里花花步道「漫遊客家庄」燈區欣賞巨型的「新丁祈福」創意花燈之際，也安排到東勢街區感受濃濃的傳統文化節慶氛圍。

(中時 )