香港反送中牽動中港關係，中港矛盾或正蔓延到足球場。東亞足球錦標賽決賽開踢，18日將上演中國隊對陣香港隊。大陸知名體育記者馬德興透露，基於「眾所周知」情況，此戰的底線是不能輸給香港隊，這場對香港，意義遠超對韓國與日本。在同一時刻，有香港網友動員港人訂票飛赴南韓觀戰，要在現場力撐香港隊。

東亞足球錦標賽決賽12月10日在韓國釜山正式登場，開幕首戰是中國隊對陣日本。香港經濟日報報導，這次中國國足派出的是「二軍」來應戰，中國隊中只有後衞吉翔、中場張稀哲及前鋒韋世豪三名入選上輪世界盃外圍賽的球員。據相關賽程安排，中國隊在10日對戰日本隊後，將分別於12月15日迎戰韓國隊，後於18日與香港隊對陣。

馬德興撰文分析，從體育角度出發，中國足協無對教頭李鐵和國足提出在東亞足錦賽的成績要求，但「在此次賽事中戰勝中國香港隊、避免杯賽墊底，應該說是這次韓國之行的『底線』」，而且這場比賽亦有「耐人尋味的意義」，由於眾所周知的原因，這場對香港比賽，意義遠超對韓國與日本兩隊強敵的比賽，加上過去幾年國足對陣港隊，除了 15 年前在廣州天河體育館贏 7：0 外，比賽都呈現膠著狀態，這次這場可以說是必須要贏的比賽。

香港隊本屆在資格賽中淘汰了北韓隊之後，拿到的這次東亞杯賽的參賽資格，也是香港隊在2010年之後再一次獲得決賽階段比賽資格。

(中時 )