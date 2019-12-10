在台積電工作30年、累積上億元身價的工程師，竟對結褵22年原配施暴，甚至因BMW愛車車頂鳥屎沒清為由發飆，對妻「鎖喉」。工程師妻難忍長期暴力，提出離婚訴訟，請求分配財產。工程師認為財產都是他日夜輪班、犧牲健康換來，妻子沒資格分產，但法官認為，工程師妻照顧子女、辛苦持家，承擔較多之家事勞動，有權分產，判工程師需分給妻子4500萬元，另因家暴得賠100萬元。

這名工程師大學畢業就進入台積電工作，年薪約400萬元，30年來累積了上億元的身家。不過或許是長期日夜輪班的工作壓力，讓他情緒控管發生問題，多次對妻子家暴。

妻子指控，某次請老公幫小孩買考試所需的手錶遭拒，她回說「有錢買雙B轎車、帶理專喝咖啡，為何不願買手錶給小孩」，隔兩天半夜，工程師竟踹門進入她房間，對她鎖喉壓在床上，並說有錢愛怎麼花是他的事，之後還傳簡訊「你再說像今天的賤話，就是自己想被揍‧‧‧，我一定跟你輸贏揍你」等語。去年愚人節當天，工程師再以車頂鳥屎沒清為由飆罵妻子，並再度鎖喉，讓她感覺生命受到威脅。

工程師則辯駁，妻子不但不體恤自己工作辛勞、為家庭犧牲，反多次用刻薄言語羞辱，例如「不上進、新竹人不比臺北人」等等；而鳥屎事件，也是因妻子反唇相譏，才導致他一時情緒失控，根本沒有所謂長期家暴。

工程師並指出，婚後夫妻都有工作，且妻子薪水還高過他，但所有家用都是自己支出，；而自己持有的台積電股票是因工作表現員工分紅配股，及歷年股息股利配股而來，與妻子無關，她要求平均分配顯失公平。

不過新竹地方法院今年9月17日判決工程師妻勝訴。法官認為，工程師自己選擇了高工時工作，不只犧牲家庭生活，也導致妻兒犧牲了包括男主人在內的家人共處時間，2人對家庭都有貢獻，認定工程師妻有權分得兩人財產差額的一半。

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(中時電子報)