食藥署今公布邊境檢驗不合格名單，其中一批印度製造，IKEA進口的TROLIGTVIS隨行杯，進行正庚烷溶出試驗後，發現鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）超標8.3倍，另有一批同款商品則超標5.3倍。醫師表示，鄰苯二甲酸二丁酯是塑化劑的一種，可能造成性早熟或不孕，提醒民眾勿以塑膠容器盛裝熱飲。

依據「食品器具容器包裝衛生標準」規定，隨行杯塑膠類進行正庚烷溶出試驗後，DBP不可超過0.3 ppm。此次邊境查驗發現，2批不合格的TROLIGTVIS隨行杯，其中一批溶出了2.8 ppm的DBP，另一批產品則溶出1.9 ppm的DBP，分別超標8.3、5.3倍。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，DBP是塑化劑的一種，亦是內分泌干擾素。近幾年流行病學研究指出，DBP的暴露可能與生殖系統的併發症相關，包括精液數目減少、成人男性雄激素的減少、腹部肥胖等。孩子若長期接觸，亦可能引起注意力不足過動症。

針對不合格的2批產品，食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，已要求廠商自行評估需退運或銷毀。顏宗海提醒民眾，塑膠產品若遇熱，會有溶出塑化劑的風險，而不同材質的產品耐熱的程度不一，民眾仍應儘量避免以塑膠容器盛裝高溫食品或飲料。

(中時 )