5度潑漆中正紀念堂 台灣國成員遭法辦 13:462019/12/10 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣國成員10日再度前往中正紀念堂潑漆。（民眾提供／陳鴻偉台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 之前先後4度前往中正紀念堂潑油漆的台灣國辦公室主任陳峻涵，10日中午再度前往中正紀念堂大廳，準備對蔣公銅像潑漆，但遭警衛發現、制止，隨後報警將他帶至警局。 台灣國成員經常針對各地蔣公銅像進行破壞、毀損，陳也有多次潑漆紀錄，最近一次是有10月25日，警方依文化資產保護法、毀損等罪將他送辦，檢方諭令3萬元交保，但他今天又再度前往潑漆全案正由中正一警方偵辦中。 (中時 ) #潑漆 #蔣中正 #台灣國 #中正紀念堂 #蔣公銅像 #陳峻涵 #中正一 也許您會感興趣 推薦閱讀 林郁方質疑對手曾與楊蕙如並肩作戰 林昶佐回應了 12:432019/12/06 政治 感情糾紛惹禍 男到女友家潑漆反摔跌 17:332019/12/06 社會 房市亮點－桃園房市 中正藝文特區 首購族搶進 04:092019/12/07 產業．科技 社會熱門新聞 30年台積電工程師離婚 上億財產得分妻子一半 - 社會 獨》釣客尿尿驚見白骨 竟是海巡署失蹤中尉 - 社會 父子跑船爭吵 兒躲歐洲小島38年想返國尋親 - 社會 想讓她懷孕 男費盡心思手動「內射」前女友 - 社會 看到小姨子餵奶 色姊夫凍未條撲上去家庭破碎 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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