之前先後4度前往中正紀念堂潑油漆的台灣國辦公室主任陳峻涵，10日中午再度前往中正紀念堂大廳，準備對蔣公銅像潑漆，但遭警衛發現、制止，隨後報警將他帶至警局。

台灣國成員經常針對各地蔣公銅像進行破壞、毀損，陳也有多次潑漆紀錄，最近一次是有10月25日，警方依文化資產保護法、毀損等罪將他送辦，檢方諭令3萬元交保，但他今天又再度前往潑漆全案正由中正一警方偵辦中。

(中時 )