國民黨多名立委、市議員日前到外交部抗議蘇啟誠案，因被警察擋在門外爆發衝突，造成藍委陳玉珍、林奕華送醫，國民黨主席吳敦義、總統候選人韓國瑜等人都到病房探視合照，遭質疑是選舉造勢引發議論。民進黨立委林靜儀、立委參選人謝佩芬、蔡沐霖等人今上午在立法院召開記者會，呼籲全民下架濫用醫療資源的立委。

藍委上周赴外交部抗議爆發衝突，陳玉珍等藍委因受傷被送往台大醫院急診室治療，當天不少國民黨人士聚集在醫院內，吳敦義、韓國瑜等人也前往探視，遭質疑藍委手背夾傷就送急診，還佔用急診室病床，根本是浪費醫療資源作秀。

林靜儀今天偕同多名黨籍立委參選人召開「全民下架浪費醫療資源立委」，林靜儀表示，對於國民黨立委濫用醫療資源作秀，我們除了恥笑這樣被看破手腳的行為，希望把這些不知道尊重醫療資源的政黨與立委參選人下架，希望民眾明年選舉用選票下架林德福、林奕華、陳玉珍。

謝佩芬強調，醫院不是用來服務作秀政客的地方，林奕華號稱號稱教育專業，卻把醫院當戲場，濫用醫療資源，痛批林奕華「這不是作秀什麼是作秀」，完全沒有同理心。

蔡沐霖酸，陳玉珍事件是荒腔走板的鄉土劇，國會需要換新，呼籲全民下架國民黨不分區、區域立委參選人，對台灣發展有正面幫助。

(中時 )