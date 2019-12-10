PROFESSOR. BIG. SHOTS.



GAME. OVER. pic.twitter.com/7zrWkUoSz1 — Sacramento Kings (@SacramentoKings) 2019年12月10日

國王今天前往休士頓踢館，雙方鏖戰了48分鐘，韋斯布魯克在最後1秒投進了超前分，原本以為是準絕殺球，沒想到國王利用暫停機會發前場邊線球，別利察接獲喬瑟夫的傳球後，立刻在33呎超遠距離出手，只見球在天空畫出一道美麗弧線，然後靠著這記驚天三分球絕殺了西區強權火箭。

這場比賽可說是驚天動地，國王帶著1分領先優勢來到第四節，費瑞爾飆進三分球，國王取得6分領先，哈登與韋斯布魯克聯手發威逆轉超前，最後22.7秒麥克勒摩砍進三分球，火箭116比113逆轉超前，希爾德回敬三分球，國王追平。

最精采的時刻來了，韋斯布魯克從後場帶球一路飛奔切入禁區拋投得手，火箭要回領先局面，時間只剩下1秒。國王教頭華頓緊急喊出暫停，換掉荷莫斯改由別利察上陣，沒想到此舉獲得絕佳回報。喬瑟夫發出前場邊線球，別利察在中場附近接到球之後立刻出手，球還在半空中槍聲已響比賽結束，球成功破網國王逆轉絕殺，打出今日最佳球賽。

國王致勝功臣別利察17分、5籃板、4助攻、3抄截，希爾德飆進6顆三分球，貢獻26分，哈里生巴恩斯19分、8籃板，荷莫斯16分、8籃板，喬瑟夫14分、6助攻，波達諾維奇13分。

只高興1秒鐘的火箭，2連勝止步，全場被對方投進20顆三分球，而且最終還是輸在自己最拿手的三分遠射，悶到極點。韋斯布魯克34分，哈登27分、10助攻。

(中時 )