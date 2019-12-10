飛石樓預計在耶誕前夕募集超過600本書，將好書送進校園。(曹婷婷攝)

即使只是一杯咖啡，也能發揮感動人心的力量！一杯咖啡能換成一包米、一張電影票、一本書，它們分別被送到弱勢孩子、偏鄉童與1200所校園，傳遞不同力量；以「1杯咖啡力量」為名號召公益活動的台南「飛石樓」咖啡業者，耶誕前夕，計畫募集送書給全國1200所國、高中圖書室，活動起跑2周募集400冊，目標希望募集突破600本書，期待更多熱心人士共襄盛舉。

位於永福路的「飛石樓」是一家大隱隱於市的咖啡店，藏身商業大樓之中，連續3年低調在歲末彰顯「一杯咖啡」送暖力量。店長阿勝說，第1年號召客人捐1杯咖啡換1包米，送殘障育幼園300多包米，第2年以1杯咖啡換1張電影票，送台南偏鄉學童600多張真善美電影票，促成很多孩子第一次看電影，今年邀客人捐1杯咖啡，把《禮悟》這本書送進校園。

店家表示，送書動機源於今年4月台中一起國三男生長期遭同學不當性別歧視及言語霸凌，求救卻遭漠視，從校園4樓一躍而下，全身多處骨折，一個十來歲青春年華的少年，要被逼上絕境，遭受這麼巨大身心靈創傷，往後人生如何「走」下去？

鑒於類似憾事不斷發生，而《禮悟》作者20歲前同樣困惑於性向及週遭的壓力而自殺多次，在否定中掙扎出自我。憑著對工作的熱情，還有說到做到的毅力，28歲當上奧美廣告當紅AE，35歲時成為超級經紀人，成功將蔡依林、羅志祥、楊丞琳推上天王天后寶座。40歲與人生摯愛舉辦同志婚禮，卻在48歲生日前夕，遭遇生命的逆襲。

店家期盼藉此傳達愛與包容，鼓舞學子對愛有更多元認識，遭遇壓力也能有面對的勇氣，店家2周前開始推動募集計畫，截至目前已募集400多冊，不少人更是一口氣認捐數十本，也有的人是指定捐書送給母校，目前首批200多冊陸續寄往宜、花、東、金、馬、澎、屏7縣市188所國高中及其他指定縣市學校。

店家強調，這本書版稅全數捐給「愛最大慈善光協會」，用於關懷老人、孤兒、同志平權與流浪動物，捐書不只學生受惠也關照更多族群，書本原價380元，出版社公益價每本含郵300元，捐書即可到飛石樓享用咖啡或飲品，1本換1份，捐書洽飛石樓臉書。

即日起募書到耶誕節前，店家希望這份今年最好的禮「悟」能在耶誕節前夕寄達各校，若不指定學校也會由店家從南部偏鄉學校優先陸續寄送。

(中時 )