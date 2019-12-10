苗栗仁德醫校陳姓學生因心臟宿疾在跑步時昏倒就醫，董事長董穎捐贈1萬元協助陳生。〔謝明俊攝〕

苗栗仁德醫校陳姓學生因心臟宿疾在跑步時昏倒就醫，榮譽董事長鍾智文捐出1萬元。〔謝明俊攝〕

苗栗仁德醫專一名醫事檢驗科陳姓1年級學生，在今年6月5日上午在學校操場進行800公尺跑步測驗時， 因心臟不適昏倒，雖經校護及時急救並送衛福部苗栗醫院搶救，但因陳生患有先天性心臟疾病，因而術後狀況仍然不佳，目前持續住院復健治療中，因陳家境清寒，校方偕同苗栗縣議會副議長李文斌、議員林寶珠等人慷慨捐助，希望能拋磚引玉！

仁德醫專校長黃柏翔表示，陳生為苗栗縣後龍鎮鎮民，家境清寒，自小與外婆相依為命，祖孫情感深刻，自從陳生住院以來，外婆雖身心俱疲，但仍不辭辛苦每日往返醫院照顧陳生，真摯的祖孫情令人動容。校方於第一時間前往探視，並致送急難救助金20000元，校內師長也持續給予醫療協助與關懷，並協助請領保險等各項行政作業。

校方表示，在得知陳生家境狀況之後，校方主動募得11萬5000元，由江清貴村長代表捐助學生阿婆，希望能減輕阿婆的的醫療負擔與緩解照顧壓力。副議長李文斌及議員林寶珠得知這項不幸事件後，也主動表示關心。在校方全力支持下，由李文斌所創設的「阿斌哥大愛協會」代表發動仁德醫專師生愛心捐款，又募得21萬429元整。

仁德醫專榮譽董事長鍾智文與董事長鍾佳穎各自捐助一萬元。校方代表於12月10日下午親自前往陳家慰問致贈，希望協助陳生家庭渡過難關，早日康復回校就讀。

(中時 )